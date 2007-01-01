В Калуге осень встретится с зимой точно по расписанию
Утром температура воздуха прогнозируется до 7 градусов выше нуля, однако уже после обеда столбик термометра опустится до + 1-2 градусов.
Несмотря на юго-западный ветер, создастся ощущение минусовых значений температуры.
В течение всего понедельника будет идти дождь, временами переходящий в снег.
В общем, погода будет соответствовать народному календарю. Поскольку 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы встречается зима с осенью.
Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.)....