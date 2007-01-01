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Погода

В Калуге осень встретится с зимой точно по расписанию

В понедельник, 14 октября, на Покров, синоптики ожидают выпадение первого снега в Калуге.
14:52 сегодня
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Утром температура воздуха прогнозируется до 7 градусов выше нуля, однако уже после обеда столбик термометра опустится до + 1-2 градусов.

Несмотря на юго-западный ветер, создастся ощущение минусовых значений температуры.

В течение всего понедельника будет идти дождь, временами переходящий в снег.

В общем, погода будет соответствовать народному календарю. Поскольку 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы встречается зима с осенью.

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Лента комментариев
VGA

вижу какое-то противоречие

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VGA

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L t

Хм. Штука полезная, а вот регламент её выдачи - абсурдный. Такие штуки надо выдавать ДО заключения брака и больших трат на свадебную церемонию. А то может получиться так, что "сегодня" свадьба, а "завтра" развод (после результатов обследования кто-то может резко передумать, люди не постоянные существа и как правило не терпимы к какой либо проблеме. Особенно молодежь.).

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1 2694
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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11:16 сегодня
2 2556
harier

Я думаю, тут стоит полностью осветить проблему. Со всех, так сказать, сторон. Согласно закону, из аварийного жилья обязаны переселить в течении 48 часов с момента, как дом признают таковым. И жильцам сразу предлагают переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

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На смотровой площадке Парка.
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10:10 сегодня
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ajax

ОЧЕНЬ СКРОМНО рассказано про и про матч, и про турнир....

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Василёк

женщина что-то попросила где-то там и это почему появилось здесь ? странновато

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