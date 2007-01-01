В Калуге осень встретится с зимой точно по расписанию

В понедельник, 14 октября, на Покров, синоптики ожидают выпадение первого снега в Калуге.

Утром температура воздуха прогнозируется до 7 градусов выше нуля, однако уже после обеда столбик термометра опустится до + 1-2 градусов.

Несмотря на юго-западный ветер, создастся ощущение минусовых значений температуры.

В течение всего понедельника будет идти дождь, временами переходящий в снег.

В общем, погода будет соответствовать народному календарю. Поскольку 14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы встречается зима с осенью.