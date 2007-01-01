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В Калуге в воскресенье будет облачно и прохладно

Согласно прогнозам, 13 октября в Калуге ожидается переменная облачность с редкими прояснениями.
Владимир Андреев
07:19 сегодня
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Температура воздуха в течение дня составит около 12-14°C. Утренние часы будут прохладными, с минимальными значениями около 5°C.

Возможны незначительные дожди, особенно во второй половине дня.

Ветер юго-восточный, умеренной силы, 5-8 м/с.

Атмосферное давление будет на уровне 740 мм рт. ст.

В целом, погода в этот день будет типично осенней: прохладной и влажной, что создаст хорошую атмосферу для прогулок с уютными осенними аксессуарами. Рекомендуется одеваться тепло и не забывать об зонтах.

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