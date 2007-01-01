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В Калуге прогнозируют теплую погоду

Днем в субботу, 12 октября, воздух прогреется до +16 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 1014
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Местами возможен небольшой дождь.

Порывы юго-восточного ветра – до 5 м/с.

В ночь на воскресенье около +8 градусов.

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