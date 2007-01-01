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Теплую пятницу прогнозируют в Калужской области

Утром 11 октября температура воздуха составит около +10 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 78
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Днем потеплеет до +17.

Будет ясно, без дождей.

В ночь на пятницу ожидается до +12 градусов.

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Лента комментариев
amorph

Все во благо, да да, знаем, проходили, Кирова сильно позеленела после вырубки?

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:56 10.10
6 9234
Александр KU

Неправильная обрезка дереаьев привела к тому что деревья засохли. Деревья скрывали фасады домов. Теперь город реально как мёртвый. Деревьев нет, фасады в ужасном состоянии, зелёные зоны не приведены в порядок. Покос травы был один раз в этом году. А в некоторых местах 0 (например у красного креста на Луначарского, почему нельзя сделать зелёную зону с лавками и фонариками рядом с больницей, а не побитый жизнью газон.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:52 10.10
6 9234
Shredder

Теория заговора рулит.😎

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:48 10.10
6 9234
Meshootka

Не приживётся интеллектуальная система на этих...носителях

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
15:29 10.10
2 6150
ILR

Игорь Кирдаков, а Вы подрабатываете в управе?.

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
15:15 10.10
6 9234
ecilop

"....не называя точные даты."

...
Авто и транспорт
На Синих мостах в Калуге запланировали очередные работы
14:52 10.10
2 6150
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Может в этом и есть великая сермяжная правда...

...
Недвижимость и ЖКХ
Жителей Калуги предупредили о проблемах с водой
14:39 10.10
3 7240
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

За управление транспортом, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

...
Общество
В Калуге полиция устроит рейды по тонировке
14:34 10.10
4 3798
ajax

богодельнях

...
Общество
10 октября Боровск заняли французы
13:52 10.10
12 6825
ajax

Часто места спилов выглядят идеальными, никаких следов болезни или т.п., но... Как это объяснят специалисты? Имею много снимков, но в нынешней ситуации подгрузить снимки к комменту не получается НИКАК! (Даже "подсказок" нет!)

...
Общество
Съеденная златкой зеленая Калуга: разбираем самые популярные мифы про удаление деревьев
13:46 10.10
6 9234
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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