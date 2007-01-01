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Калужскую область ждут прохладные выходные

В субботу, 5 октября, температура воздуха составит около +12 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 159
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В течение дня возможны дождя.

Порывы северного ветра будут достигать 3 м/с.

В ночь на воскресенье ожидается около +8 градусов.

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Лента комментариев
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
6 6079
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
6 6079
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

До сих пор наглая бесстыдно - бесплатная стоянка "слуг народа" на главной площади города.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
17:56 04.10
6 6079
elisei

😀идея классная,как велосипедист поддерживаю..

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
17:48 04.10
1 1693
нико

Наконец то что то для бабушек с дач.Но надо гнать оттуда перекупщиков.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
17:37 04.10
1 2984
Сталкер

"Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час." Серьезно? Я думал 35 рублей минута, в чем проблема для автомобилистов приехавших в по делам на часок-другой?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
16:40 04.10
6 6079
maks17

"Тот, что хотел проехать быстрее" - ФЕНОМЕНАЛЬНО! бедный русский язык...

...
Происшествия
В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
16:31 04.10
1 2127
ниссан

да сделайте платную парковку на пл. ленина перед правительством,да и вобще как деревья вырубают,так все улицы платными ,и для пеших и иных😀

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
15:58 04.10
6 6079
Александр Митюрников

Всем понятно, зачем деревья резали?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
14:49 04.10
6 6079
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 04.10
3 1479
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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