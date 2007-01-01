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Дожди прогнозируют в Калужской области

Осадки возможны в течение всей пятницы, 4 октября.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 83
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Температура воздуха будет держаться в районе +13 градусов.

Пасмурно, порывы ветра – до 3 м/с.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
16:12 03.10
9 2389
maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского
15:53 03.10
3 1466
mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
15:32 03.10
9 2389
ecilop

это новость ради новости

...
Общество
В центре Калуги раздадут средства индивидуальной защиты
14:11 03.10
2 1748
ecilop

т.е. у "губернатора" буедет еще заместитель ????или кого-то уволят?

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
14:09 03.10
3 2659
ecilop

а где учителей то найдете в эту школу?????

...
Образование
В Калуге увеличили количество рабочих на стройке школы на улице Комфортной
14:05 03.10
1 894
ecilop

"сильное"и "стильное" решение вопроса

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
14:02 03.10
9 2389
ecilop

"...осень позволила продлить сезон дорожных работ"

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют асфальт на улицах Кирова, Ленина и Чижевского
13:57 03.10
3 1466
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Даже шесть охранников ФСО Путина стали влиятельными и уважаемыми людьми.

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
13:51 03.10
3 2659
КаПеПа

"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
13:45 03.10
5 2446
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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