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В Калуге сохранится теплая погода

Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 86
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В четверг, 3 октября, утром будет около +10 градусов, днём воздух прогреется до +22.

Небо могут затянуть облака.

Но доджей в прогнозе на этот день нет.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Теперь жутко не удобно ездить. Некоторые половину машины оставляют на проезжей части.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
16:10 02.10
1 1577
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 02.10
7 1979
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 02.10
7 1979
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 02.10
5 2885
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 02.10
1 829
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 02.10
1 1147
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 02.10
1 712
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 02.10
1 1011
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 02.10
5 2885
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 02.10
5 2885
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