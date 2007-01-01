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В Калуге прогнозируют дожди

Осадки возможны в субботу, 28 сентября, сообщают синоптики.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 147
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Утром на улице будет около +16, днём – до +23.

Ветер южный с порывами до 7 м/с.

В ночь на воскресенье ожидается около +17 градусов.

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Лента комментариев
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
1 909
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
3 14394
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 27.09
3 14394
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге забил источник на улице Горького
18:48 27.09
1 763
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 27.09
6 4487
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 27.09
3 14394
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 27.09
2 1192
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 27.09
5 1710
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 27.09
2 824
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 27.09
5 1710
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
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