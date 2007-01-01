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В Калуге прогнозируют дожди

Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 434
Фото из архива.
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В пятницу, 27 сентября, ещё будет тепло, но возможны осадки.

Температура воздуха утром – около +15, днём – до +22.

Дожди вероятны в течение всего дня и в ночь на субботу.

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Лента комментариев
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best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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