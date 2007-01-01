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Дожди надвигаются на Калужскую область

Погода испортится в пятницу, 27 сентября, предупредили в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:28 сегодня
0 430
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Осадки возможны в течение всего дня. Местами дождь будет сильным.

Порывы ветра могут достигать штормовых значений в 20 м/с.

Температура воздуха при этом днём составит около +22 градусов.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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проворовался ?

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2 8071
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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6 1785
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а главное "нахрена"

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14:13 сегодня
3 1766
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
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рисунки на стенах выглядят как "добро пожаловать в совок". За что вы так к детям ?

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