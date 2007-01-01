Дожди надвигаются на Калужскую область

Погода испортится в пятницу, 27 сентября, предупредили в региональном МЧС.

Осадки возможны в течение всего дня. Местами дождь будет сильным.

Порывы ветра могут достигать штормовых значений в 20 м/с.

Температура воздуха при этом днём составит около +22 градусов.