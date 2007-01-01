Нынешний сентябрь станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Калуге

По итогам 25 дней норма превышена на 6,2 градуса, сообщила в четверг известный метеоролог Татьяна Инкина.

- Как бы не сложилась синоптическая ситуация последней пятидневки месяца, сентябрь 2024 года станет самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в Калуге, - пояснила она. - Ранее этот максимум принадлежал 2023 году с месячной аномалией +3,4 градуса.

Этот сентябрь окажется теплее, чем было в августе 2015 и 2019 годов.

Также пока нынешний месяц лидирует по сухости. Побьёт ли он рекорд, покажут выходные, на которых возможны дожди.