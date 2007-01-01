Нынешний сентябрь станет самым тёплым за всю историю метеонаблюдений в Калуге
- Как бы не сложилась синоптическая ситуация последней пятидневки месяца, сентябрь 2024 года станет самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в Калуге, - пояснила она. - Ранее этот максимум принадлежал 2023 году с месячной аномалией +3,4 градуса.
Этот сентябрь окажется теплее, чем было в августе 2015 и 2019 годов.
Также пока нынешний месяц лидирует по сухости. Побьёт ли он рекорд, покажут выходные, на которых возможны дожди.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....
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