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В Калуге прогнозируют тёплую погоду

Дмитрий Ивьев

Среда, 25 сентября, может стать самым тёплым из оставшихся в 2024 году дней.

Дмитрий Ивьев 321 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники