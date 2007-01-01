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В Калуге прогнозируют тёплую погоду

Среда, 25 сентября, может стать самым тёплым из оставшихся в 2024 году дней.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
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Утром будет около +10, днём – до +25.

По данным синоптиков, ожидается солнечная погода без осадков.

В ночь на четверг – около +12.

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