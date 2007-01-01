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Заморозки надвигаются на Калужскую область

В ближайшие три ночи температура воздуха местами может опускаться до -4 градусов, предупредили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
13:44 сегодня
0 161
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После 24 сентября придёт новая волна тепла, по ночам будет выше +10.

Существенных осадков в прогнозах пока нет.

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 сегодня
1 383
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
09:17 сегодня
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
09:04 сегодня
2 498
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
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Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
2 498
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
6 1563
Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
3 774
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
Авто и транспорт
В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 549
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 941
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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