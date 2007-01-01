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Воздух в Калуге прогреется до +15

Дмитрий Ивьев

В воскресенье, 22 сентября, в нашем регионе будет сухо и солнечно.

Дмитрий Ивьев 273 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники