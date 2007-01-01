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Воздух в Калуге прогреется до +15

В воскресенье, 22 сентября, в нашем регионе будет сухо и солнечно.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 273
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Но аномальных температура синоптики не прогнозируют.

Днём будут типичные для первого осеннего месяца +15.

В ночь на понедельник похолодает до +2. Местами по области возможны заморозки.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 21.09
1 1350
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
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Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
09:17 21.09
3 1079
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

...
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09:04 21.09
2 711
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
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Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
2 711
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
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Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
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Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

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Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
3 1079
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 738
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
3 1079
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5535
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 1142
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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