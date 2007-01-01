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Тёплую субботу прогнозируют в Калужской области

21 сентября утром и вечером будет около +12 градусов, днём – до +23.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 265
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Дождей синоптики не обещают.

Ветер будет дуть с запада. Порывы – до 4 м/с.

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Лента комментариев
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
1 417
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужские волонтеры показали школьникам Тарусы, как обращаться с боевым оружием и оказывать первую помощь раненым
19:17 20.09
6 1515
Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
19:09 20.09
2 645
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
Авто и транспорт
В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 464
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
2 645
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5191
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 883
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 20.09
1 406
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
12:26 20.09
2 1158
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 20.09
1 755
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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