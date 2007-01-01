Резкое похолодание ожидается в Калужской области

В воскресенье, 22 сентября, осень вступит в свои права.

По прогнозу синоптиков, днём будет около +15 градусов.

В ночь на понедельник местами возможны заморозки.

Такая же погода ожидается и 23 сентября.

А вот дальше возможна новая волна тепла. Температура воздуха в Калуге – до +23, но с дождями.