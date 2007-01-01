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Резкое похолодание ожидается в Калужской области

В воскресенье, 22 сентября, осень вступит в свои права.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 669
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По прогнозу синоптиков, днём будет около +15 градусов.

В ночь на понедельник местами возможны заморозки.

Такая же погода ожидается и 23 сентября.

А вот дальше возможна новая волна тепла. Температура воздуха в Калуге – до +23, но с дождями.

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Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

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РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

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Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
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мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

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mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

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Калужские самозанятые остаются без пенсии
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mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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