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Калугу ждёт похолодание

Утром в пятницу, 20 сентября, будет около +9 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 343
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Днём воздух прогреется только до +21.

При этом ожидается солнечная погода.

Порывы северо-западного ветра – до 4 м/с.

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Bungee

Если шлагбаум установлен не законно (что скорее всего), то не надо никого и искать - под нож! А как только начнут демонтировать, то сразу же и хозяин найдётся! И ему ещё штраф влупить за не законную установку!

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца шлагбаума
16:24 19.09
1 992
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё бы им не победить в конкурсе министерства финансов, если министр финансов выпускница Бетлицкой средней школы.

...
Образование
Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
15:15 19.09
1 492
mason

Если найдут причинно-следственную связь

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:45 19.09
4 4537
ajax

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

...
Общество
В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги
14:36 19.09
1 618
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Тоже мне, нашли пример Николая II.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
14:11 19.09
2 725
mrTJohn

Повысить рождаемость на примере царских семей можно, если создать условия хоть отдаленно похожие на царскую семью.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
12:17 19.09
2 725
ajax

Т.е., "заимел до смерти", чертяка?

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
10:00 19.09
4 4537
mrTJohn

источник РЕН-ТВ

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:58 19.09
4 4537
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:50 19.09
4 4537
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
09:42 19.09
6 2277
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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