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Заморозки прогнозируют в Калужской области

Дмитрий Ивьев

По предварительным данным синоптиков, температура может опуститься до нуля в ночь на воскресенье, 22 сентября.

Дмитрий Ивьев 229 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники