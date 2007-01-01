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Погода

Заморозки прогнозируют в Калужской области

По предварительным данным синоптиков, температура может опуститься до нуля в ночь на воскресенье, 22 сентября.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
0 229
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По предварительным данным синоптиков, температура может опуститься до нуля в ночь на воскресенье, 22 сентября.

Днём будет около +15.

К концу недели температура начнёт возвращаться к климатической норме.

Хотя в конце сентября южный ветер ещё может принести в Калугу 20-градусное тепло.

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