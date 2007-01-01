Заморозки прогнозируют в Калужской области
По предварительным данным синоптиков, температура может опуститься до нуля в ночь на воскресенье, 22 сентября.
По предварительным данным синоптиков, температура может опуститься до нуля в ночь на воскресенье, 22 сентября.
Днём будет около +15.
К концу недели температура начнёт возвращаться к климатической норме.
Хотя в конце сентября южный ветер ещё может принести в Калугу 20-градусное тепло.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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