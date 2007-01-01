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Тёплая погода сохранится в Калуге

Днём в среду, 18 сентября, воздух прогреется до +25 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 54
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Утром и вечером будет в районе +12.

Дождей в прогнозе нет, но небо могут затянуть облака.

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Лента комментариев
ecilop

"Проехать там нельзя будет с 6:00 18 сентября до 00:00 22 сентября."

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
15:38 17.09
2 1516
maks17

Чего делать то будут?

...
Авто и транспорт
Участок улицы Тарутинской перекроют на четыре дня
14:09 17.09
2 1516
ecilop

"Точные даты и схемы объезда власти обещают опубликовать позже."

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
12:36 17.09
4 3682
ajax

Кто-то вёл счёт ударам?

...
Криминал
Вынесен приговор жителю Калуги, который пять раз ударил полицейского
12:24 17.09
1 607
ajax

Кто-то сомневался? Губер из поездок не вылазит, подчинённые в это время курят бамбук, присмотра за ними нет, вот и - результат! Срыв сроков - постоянно!

...
Авто и транспорт
В Кондрово затянули ремонт моста через Шаню
12:23 17.09
1 610
Василёк

лучше бы сделали кольцевой, через аненки

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят изменить маршрут движения автобуса №29
12:12 17.09
2 4737
Василёк

это какое он там слово сдержал ? ))) третье или четвертое ? слова этих постобрехов ничего не стоят.

...
Авто и транспорт
В Калуге опять перекроют Синие мосты
11:59 17.09
4 3682
Василёк

где ознакомиться с актами ?

...
Авто и транспорт
В Калуге после Театральной деревья начнут пилить на улице Ленина
11:56 17.09
4 981
Meshootka

Для этого нужен губернатор? Для напоминания?

...
Общество
Владислав Шапша напомнил калужанам о 81-годовщине освобождения региона от фашистов
10:42 17.09
1 386
нико

На ваших схемах можно что то понять? Мелко и плохо видно.

...
Авто и транспорт
Улицу Молодёжную в Калуге перекроют на 15 дней
09:24 17.09
1 1216
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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