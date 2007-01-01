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Солнечную погоду прогнозируют в Калуге

Во вторник, 17 сентября, температура воздуха днем повысится до +26 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 356
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Осадков в прогнозе синоптиков нет.

Ночью будет около +12.

По предварительным данным, аномально тёплая погода задержится в Калуге до конца нынешней недели.

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