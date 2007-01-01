Аномальная жара ожидается в Калужской области

Температура воздуха 17-18 сентября будет превышать норму на семь и более градусов, предупредили в МЧС.

В Калуге днем ожидается около +26 градусов. По ночам – около +13.

Виновником такого тёплого сентября в нашем регионе стал блокирующий антициклон, благодаря которому поступает тепло с юга. Однако после его ухода может резко похолодать. Синоптики не исключают снег в октябре.