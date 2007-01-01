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Аномальная жара ожидается в Калужской области

Температура воздуха 17-18 сентября будет превышать норму на семь и более градусов, предупредили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
12:32 сегодня
0 393
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В Калуге днем ожидается около +26 градусов. По ночам – около +13.

Виновником такого тёплого сентября в нашем регионе стал блокирующий антициклон, благодаря которому поступает тепло с юга. Однако после его ухода может резко похолодать. Синоптики не исключают снег в октябре.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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ecilop

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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путин не играет в футбол.

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shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

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07:28 сегодня
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mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 1905
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

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В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
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