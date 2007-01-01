Аномальная жара ожидается в Калужской области
В Калуге днем ожидается около +26 градусов. По ночам – около +13.
Виновником такого тёплого сентября в нашем регионе стал блокирующий антициклон, благодаря которому поступает тепло с юга. Однако после его ухода может резко похолодать. Синоптики не исключают снег в октябре.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...