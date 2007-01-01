209

Калужан предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

Дмитрий Ивьев

Такая обстановка будет наблюдаться в нашем регионе как минимум до 21 сентября.

Дмитрий Ивьев 209 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники