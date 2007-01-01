В последнюю летнюю неделю сентября воздух в Калуге прогреется до +26

По прогнозам синоптиков, эта неделя станет последней в эту осень с по-летнему теплой погодой.

В течение понедельника, 16 сентября, воздух прогреется до +25… 27 градусов. Ожидается солнечная погода без дождей.

К вечеру похолодает до +18…20 градусов. Примерно такая погода будет стоять всю неделю, а вот ближе к ее концу ожидается падение дневной температуры ниже +20 градусов. Хотя она по-прежнему будет оставаться аномально теплой для этого времени года.