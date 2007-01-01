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В последнюю летнюю неделю сентября воздух в Калуге прогреется до +26

08:00 сегодня
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По прогнозам синоптиков, эта неделя станет последней в эту осень с по-летнему теплой погодой.

В течение понедельника, 16 сентября, воздух прогреется до +25… 27 градусов. Ожидается солнечная погода без дождей.

К вечеру похолодает до +18…20 градусов. Примерно такая погода будет стоять всю неделю, а вот ближе к ее концу ожидается падение дневной температуры ниже +20 градусов. Хотя она по-прежнему будет оставаться аномально теплой для этого времени года.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

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kaluga2

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Александр KU

Спросите у жителей хотят ли он там видеть жк? Или может все таки лучше парк атракционов или аквапарк или стадион. Центр города должен быть для людей!

...
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Пустырь в центре Калуги застроят многоэтажными домами
16:35 15.09
11 10643
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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