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На юге Калужской области засуха продолжается уже больше месяца

Дмитрий Ивьев

Дождей в Сухиничах и Спас-Деменске не было с 12 августа, сообщили в пятницу в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Дмитрий Ивьев 234 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники