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Калуга готовится побить очередной температурный рекорд

Дмитрий Ивьев

Днем в пятницу, 13 сентября, столбики термометров могут превысить показатель +26 градусов. Такая температура является рекордной для этого дня с 1938 года, рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина.

Дмитрий Ивьев 69 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники