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Погода

Калуга готовится побить очередной температурный рекорд

Днем в пятницу, 13 сентября, столбики термометров могут превысить показатель +26 градусов. Такая температура является рекордной для этого дня с 1938 года, рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина.
Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
0 69
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Это может быть уже третий рекорд нынешнего сентября.

1-го числа был перекрыт рекорд 1992 года, а 11-го – рекорд 1940 года.

ВНИМАНИЕ!

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
09:57 сегодня
5 3775
mik27

Китайские власти уже пришли.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
09:26 сегодня
3 859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вообще калужский театр за свою историю сменил  девять помещений, и горел он не один раз, и в этом смысле театру постоянно не везло.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
08:43 сегодня
5 3775
VGA

13(2).09.1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
07:20 сегодня
5 3775
elisei

Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
17:19 12.09
3 859
Meshootka

От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
17:01 12.09
3 836
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 12.09
5 1451
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 12.09
1 618
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 12.09
1 642
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 12.09
3 836
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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