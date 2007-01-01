Северное сияние заметили в небе под Калугой

Вечером в четверг, 12 сентября, фотографии из Воротынска опубликовала Оксана Вахтурова.

Это уже не первый случай за последний год, когда такое природное явление можно наблюдать в нашей широте.

За несколько часов до этого в небе над Калугой появилась радуга.