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Калужан предупредили об аномальной жаре

Дмитрий Ивьев

Температура воздуха будет превышать норму на 7 и более градусов в период с 12 по 16 сентября, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 462 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники