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Погода

МЧС предупредило о грозе в Калужской области

Гром, молния и дождь на территории региона возможны до 18:00 четверга, 12 сентября.
Дмитрий Ивьев
11:03 сегодня
0 286
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Температура воздуха при этом останется на уровне +25 градусов.

В ближайшую неделю похолодание в Калуге не ожидается.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1281
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 319
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
Общество
Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
12:21 сегодня
3 858
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В 1906 году в Калуге на собственные средства его создателя, Федора Мефодьевича  Шахмагонова, было открыто частное реальное училище. Оно располагалось в двухэтажном доме на Богоявленской лице (с 1918 года – Красноармейская, ныне Кутузова, 18).

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:57 сегодня
10 4287
Василёк

пообещали - значит можно жить спокойно 😀

...
Общество
Власти пообещали заменить асфальт на улице Карачевской в Калуге
11:31 сегодня
1 620
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

24 сентября 1864 г. в Калуге введено фотогеновое освещение улиц. Фотоген вырабатывался на Заводах генерал-майора Сергея Ивановича Мальцова в Людинове.

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:16 сегодня
10 4287
Den83

Будем надеяться, что камеры помогут решить этот наболевший вопрос с вывозом мусора...

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
11:09 сегодня
3 776
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

И чё не так? Старообрядчество старая церковь.

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
11:04 сегодня
10 4287
Василёк

куда из списка пропал забор на богородицкой ?

...
Благоустройство
Калужанам дали две недели на снос гаражей и заборов
10:59 сегодня
1 1027
Василёк

самое популярное, что там было и убрали. теперь одни мусорки остались.

...
Благоустройство
Боксерские груши убрали с набережной Яченского водохранилища
10:57 сегодня
2 514
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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