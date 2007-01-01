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МЧС предупредило о грозе в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Гром, молния и дождь на территории региона возможны до 18:00 четверга, 12 сентября.

Дмитрий Ивьев 286 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники