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Теплую погоду прогнозируют в Калуге

Утром в четверг, 12 сентября, температура воздуха составит около +13 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 312
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Днем воздух прогреется до +24.

Небо могут затянуть облака.

Местами по области вероятны небольшие дожди.

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Лента комментариев
shurup

На видео дети лет четырех-пяти. Вспомните себя в этом возрасте.

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
08:08 сегодня
5 2285
shurup

Ого, Центр Управления Регионом!!!

...
Общество
Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
08:05 сегодня
2 663
Андрей Ермишин

Это точно. Старая церковь проповедала аскетизм, а новая погрязла в роскоши и фарисейтсве. За кусок хлеба с маслом и возможность покрасоваться в золотом шитье и убивали самыми варварскими способами т.н. еритиков.

...
Общество
12 сентября царь отправил в тюрьму протопопа Аввакума
08:02 сегодня
7 4097
Андрей Ермишин

Увлечение гасторбайтерами до добра не доведут. Такое впечатление что жители Калужской области хуже знают обстановку чем готи из центра?

...
Общество
Алексей Паршин возглавил калужский ЦУР
07:45 сегодня
2 663
VGA

Можно вопрос не по теме? А как вы относитесь к ношению медицинских масок?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
20:43 11.09
1 999
diskalugaman

За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:43 11.09
3 747
VGA

Комиссия нужна, чтобы виновного нельзя было найти. Кто решил? Комиссия...

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:32 11.09
3 747
VGA

Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.

...
Криминал
Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов
20:31 11.09
2 576
Василёк

какой ценный стол, что даже камеру за ним решили закрепить.

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:56 11.09
5 2285
Василёк

спасли так спасли

...
Общество
Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон
18:55 11.09
1 659
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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