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Жаркий вторник прогнозируют в Калуге

Днем 10 сентября температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 394
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Будет солнечно. Временами небо могут затянуть облака.

Дождей в прогнозе синоптиков по-прежнему нет.

Засуха в регионе наблюдается уже больше месяца.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

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