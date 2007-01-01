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Засуха в Калужской области: дождей не было больше месяца

Дмитрий Ивьев

С 9 августа метеостанция Мосальск зафиксировала меньше 5 мм осадков, сообщили в понедельник в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дмитрий Ивьев 202 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники