Начало рабочей недели в Калуге будет теплым
В Калуге 9 сентября 2024 года ожидается умеренно теплый день с переменной облачностью.
Утром температура воздуха составит около 15°C, поднимаясь до 22°C к полудню. Ветер восточный, скорость 5-10 м/с. Возможны небольшие дожди, особенно во второй половине дня.
К вечеру температура немного понизится, ожидается около 16°C. Атмосферное давление будет на уровне 750 мм рт. ст.
Вечером вероятность осадков уменьшится и небо прояснится. В целом, погода будет комфортной для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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