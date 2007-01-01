Начало рабочей недели в Калуге будет теплым

В Калуге 9 сентября 2024 года ожидается умеренно теплый день с переменной облачностью.

Утром температура воздуха составит около 15°C, поднимаясь до 22°C к полудню. Ветер восточный, скорость 5-10 м/с. Возможны небольшие дожди, особенно во второй половине дня.

К вечеру температура немного понизится, ожидается около 16°C. Атмосферное давление будет на уровне 750 мм рт. ст.

Вечером вероятность осадков уменьшится и небо прояснится. В целом, погода будет комфортной для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.