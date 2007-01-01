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Калугу ждёт тёплое воскресенье

Синоптики обещают 8 сентября в нашем городе до +26 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 107
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Вновь будет солнечно.

Дожди возможно только на следующей неделе.

В ближайшее время существенного похолодания в Калужской области не будет.

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Лента комментариев
Зеленая планета

Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
05:56 07.09
4 2543
Александр Митюрников

Со сквером решили разобраться конкретно. А то никак не определимся. То называют "Сквер мира", то " Площадь мира".Видимо будет "площадь".А деревья всё убрать и закатать в плитку.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:33 06.09
4 2543
Александр Митюрников

"Пилите..., они ЗЛАТКие"

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
19:24 06.09
4 2543
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесут остановку на площади Победы
17:00 06.09
1 4865
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

...
Происшествия
29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
16:39 06.09
2 977
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

...
Общество
Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
16:33 06.09
3 1853
shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

...
Происшествия
Велосипедиста насмерть сбили в Калуге
15:37 06.09
2 2091
SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
15:07 06.09
4 2543
andrey3559

Где установили?

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:55 06.09
2 1460
Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

...
Авто и транспорт
В Калужской области установили девять новых дорожных камер
14:51 06.09
2 1460
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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