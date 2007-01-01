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Небольшое похолодание ожидается в Калужской области

В четверг, 5 сентября, утром будет около +12 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 687
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Днем воздух прогреется до +22.

Сохранится солнечная погода без осадков.

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" ...В Калуге возникли проблемы с заменой теплотрасс..."

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11:14 сегодня
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best85

Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ...

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29 велосипедистов пострадали в авариях в Калужской области, двое погибли
09:45 сегодня
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best85

Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним.

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Калужанин так и не дождался проститутку, которой перевел 70 тысяч рублей
09:18 сегодня
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mrTJohn

А если бы пенсионер передал деньги через почту, задержали бы почту? Поймали ящерицу за хвост, короче.

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В Калужской области поймали 22-летнего курьера мошенников
07:46 сегодня
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"А кто это сделал?!"

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Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
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ILR

И это красивый снимок?...😥

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Калужанин сделал красивый снимок Большой Медведицы
05:54 сегодня
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Shredder

Почему этот вопрос только щас поднимается, только спохватились что это одна из главных проблем в городе? Это надо было решить уже 10 лет назад.😡

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В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
22:28 04.09
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L t

Этих лихачей надо наказывать, но почему так долго тянули с очевидцами или записями. Если даже и были какие то очевидцы всетаки время уже прошло и врятли вспомнят какие то подробности. Или запись на регистраторах уже переписана несколько раз.

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В Калуге ищут очевидцев двух аварий
20:53 04.09
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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