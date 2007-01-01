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Осень в Калуге начнется с жаркой погоды

В воскресенье, 1 сентября, воздух в городе прогреется до +30 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 346
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При этом будет облачно.

Дождей синоптики пока не обещают.

По предварительным данным, небольшое похолодание начнется только 5 сентября.

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Лента комментариев
Meshootka

ноября какого года, опять не уточнил

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geroi-nashego-vremeni

Что есть, то есть.

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7 3226
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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20:12 30.08
2 7588
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
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В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1481
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
7 3226
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
7 3226
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
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Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2888
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
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Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 25844
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
7 3226
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
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14:07 30.08
1 1300
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