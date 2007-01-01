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На День города в Калуге прогнозируют жару

В субботу, 31 августа, в нашем регионе будет около +29 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 242
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Местами – облачность, но без осадков.

Порывы ветра – до 3 м/с.

В ночь на 1 сентября – около +18.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Происшествия
Опубликованы видео уничтожения беспилотников над Калугой
20:12 30.08
2 6980
ILR

Ну всё, я спокоен - теперь работа закипит...

...
Общество
В Калуге появился новый заместитель городского головы
19:37 30.08
1 1035
ILR

Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:29 30.08
6 2463
ILR

Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
19:24 30.08
6 2463
kaluga2

Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что творится на Синих мостах накануне утреннего открытия движения
19:19 30.08
1 2136
Bungee

Крендель на ГАЗике задрал уже всех - во все дырки лезет! Отдал бы ребятам на СВО - больше бы толку было!

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
15:11 30.08
2 19891
Артур

Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
14:53 30.08
6 2463
ecilop

сам себя не похвалишь- никто не похвалит!!!!!!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем Михаил Мишустин приезжал в Калугу
14:07 30.08
1 863
mik27

Постоянно проходимцев каких то нанимают. Может к новому году успеют.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:46 30.08
6 2463
geroi-nashego-vremeni

А Синие мосты успели? весь город в руинах..... про ул. Чижевского вообще молчу, и никому нет бела, что дорога не пригодна к использованию, на протяжении нескольких лет.

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
13:26 30.08
6 2463
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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