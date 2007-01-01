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Калугу ждет жаркая пятница

Конец лета продолжает радовать любителей теплой погоды.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 222
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30 августа воздух в Калуге прогреется до +29 градусов.

Будет солнечно, без осадков.

Возможны порывы северо-восточного ветра до 4 м/с.

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погода
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я всегда был категорически против зарплаты в конвертах.

...
Общество
Почти половина калужан против зарплаты в конверте
13:16 29.08
2 814
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

...
Благоустройство
Калужане за день после уборки забросали мусором детскую площадку
09:55 29.08
1 1099
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

«Война сильнее всяких проповедей учит нас патриотизму. Мы ощутили себя в   войне нацией и государством, русскими и Россией».

...
Общество
29 августа в Калуге открыли дерево счастья
09:44 29.08
2 4347
дядя саша 1

А как же закон о том что за счетчики отвечает ресурсоснабжающая организация?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам прислали квитанции с выросшими суммами за оплату воды
09:41 29.08
1 6884
mrTJohn

После 45 лет люди уже задумываются о будущей пенсии

...
Общество
Почти половина калужан против зарплаты в конверте
09:03 29.08
2 814
Teddy

Кто такие цкаев и пахоменко?

...
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Разбираемся в причине ротации кадров в высшем эшелоне калужской власти
21:18 28.08
2 5446
ILR

Продолжу...

...
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Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
19:41 28.08
5 5367
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству вместе с Циолковским.

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
19:16 28.08
3 1749
ILR

Как Вы красиво рассказываете Дмитрий Денисов об успехах, но...

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
18:59 28.08
5 5367
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Секрет полишинеля.

...
Авто и транспорт
В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей
16:47 28.08
2 2064
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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