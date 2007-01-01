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В Калужской области обещают дожди

Но осадки в четверг, 29 августа, будут небольшими, рассказали синоптики.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 478
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Температура воздуха останется высокой.

Днем воздух прогреется до +28 градусов.

Жаркая солнечная погода сохранится и в первую неделю осени.

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