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В Калуге сохранится жаркая погода

В среду, 28 августа, температура воздуха составит около +29 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 219
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Будет облачно с прояснениями.

Дождей в прогнозе синоптиков нет.

Порывы северо-восточного ветра – до 3 м/с.

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Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 27.08
1 845
mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко
15:47 27.08
1 1051
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Он так всех мэров перетаскает.

...
Общество
Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром
14:56 27.08
2 1639
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Судя по фото там еще конь не валялся..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
14:31 27.08
11 6133
Владимир Горбачёв

https://vk.com/wall-47908301_2626473

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
11:42 27.08
2 3710
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
11:35 27.08
11 6133
Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
11:12 27.08
3 5779
maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

...
Общество
Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 27.08
1 769
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
10:26 27.08
3 5779
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
10:07 27.08
2 3710
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
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