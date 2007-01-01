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Жаркая погода ждёт Калугу

Во вторник, 27 августа, температура воздуха в городе повысится до +29 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 452
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Солнечно, без осадков.

Возможны порывы юго-восточного ветра до 6 м/с.

Тепло сохранится в Калуге как минимум до конца недели.

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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

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Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

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Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

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Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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«А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»

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За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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27 августа 199 лет назад в Калуге насчитали 300 фонарей
09:37 сегодня
5 4255
shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

...
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08:22 сегодня
3 4404
О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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