Неделя в Калуге начнется с повышенной облачности

В понедельник, 26 августа, в Калуге ожидается облачная погода с прояснениями.

Утром температура воздуха составит около 18°C, к полудню она повысится до 22°C. Вечером столбик термометра опустится до 15°C. Признаков осадков не предусмотрено, ветер будет умеренным, юго-восточного направления, со скоростью до 7 м/с.

Несмотря на облачность, день обещает быть комфортным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать умеренное колебание температур в течение дня и одеваться по погоде.