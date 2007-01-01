Неделя в Калуге начнется с повышенной облачности
В понедельник, 26 августа, в Калуге ожидается облачная погода с прояснениями.
Утром температура воздуха составит около 18°C, к полудню она повысится до 22°C. Вечером столбик термометра опустится до 15°C. Признаков осадков не предусмотрено, ветер будет умеренным, юго-восточного направления, со скоростью до 7 м/с.
Несмотря на облачность, день обещает быть комфортным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать умеренное колебание температур в течение дня и одеваться по погоде.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....