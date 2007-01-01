В воскресенье в Калуге ожидается переменная облачность

Утро начнётся с лёгких облаков, к полудню возможно прояснение небосклона.

Температура воздуха 25 августа в дневные часы достигнет 24-26°C, что позволит жителям наслаждаться теплом и солнечными моментами. Вечером температура немного понизится до 18-20°C.

Скорость ветра составит 5-10 км/ч, преимущественно южного направления, что добавит комфортности в жаркий день. Осадков не прогнозируется, поэтому это отличная возможность для прогулок на свежем воздухе и проведения времени на природе.

Напоминаем жителям соблюдать водный баланс и использовать солнцезащитные средства во время активного отдыха на улице.