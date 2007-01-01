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Новость дня Погода

В воскресенье в Калуге ожидается переменная облачность

Утро начнётся с лёгких облаков, к полудню возможно прояснение небосклона.
06:43 сегодня
0 219
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Температура воздуха 25 августа в дневные часы достигнет 24-26°C, что позволит жителям наслаждаться теплом и солнечными моментами. Вечером температура немного понизится до 18-20°C.

Скорость ветра составит 5-10 км/ч, преимущественно южного направления, что добавит комфортности в жаркий день. Осадков не прогнозируется, поэтому это отличная возможность для прогулок на свежем воздухе и проведения времени на природе.

Напоминаем жителям соблюдать водный баланс и использовать солнцезащитные средства во время активного отдыха на улице.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Денисов потребует от Калужан понять и простить. Специалисты судя по видео там обученные из за рубежа, странно что не справляются. Хотя пока не дали по одному месту тут другим специалистам они ул. Огарева отказывались делать, забрав все деньги себе. А щас ходят там как гуси важные.

...
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Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
08:31 сегодня
1 706
VGA

Надо обрезать деревья, если не будет высоких, то галки улетят на другое место.

...
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В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
19:20 24.08
2 1100
RK

Готова забрать. +79611250303

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Калужане ищут дом спасенной морской свинке
01:43 24.08
1 785
Александр Митюрников

Снимают за госбюджет? Или как? Снимают низкопробные поделки,где меняются только "герои". Может пора с них денежку брать за использование "красот нашего города" и направлять их на содержание и реставрацию этих самых "красот".

...
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В Калуге перекроют движение из-за съемок военно-патриотического фильма
22:01 23.08
1 992
Александр Митюрников

Всем иностранным "инвесторам" наша экономика побоку. У них свой интерес. Ещё слупят всякие штрафы и неустойки, и за использование т.марок и прочих условий контрактов. С нашими правителями по-любому должны останемся. Казна заплатит,это ведь не их личные средства.

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
21:48 23.08
4 2995
Александр Митюрников

Да разогнали.Нашу.Экономику к чертям.

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
21:43 23.08
4 2995
sergey_l

Птицы перелетят в другой сквер!

...
Общество
В калужском сквере Мира хотят установить отпугиватель птиц
20:23 23.08
2 1100
mrTJohn

Я думал уже всё решено. 😮

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге будут решать судьбу русской провинции
16:55 23.08
1 2150
Bungee

На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи

...
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На швейной фабрике в Калужской области задержали работников из Северной Кореи
15:24 23.08
1 1384
mrTJohn

Хоть чем-то же надо гордиться.

...
Общество
На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
14:08 23.08
4 3083
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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