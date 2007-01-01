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Погода

Небольшой дождь ожидается в Калужской области

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 79
Читайте KP40.RU:

За окном +21 градус.

Скорость ветра 3,2 м/с.

Давление – 748 мм ртутного столба.

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Лента комментариев
4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 22.08
2 1677
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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00:45 22.08
2 1677
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3559
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3559
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3559
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3559
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3350
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 698
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
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В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
12:07 21.08
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Bungee

«Ситроены» в строю

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