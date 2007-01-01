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В Калужской области ожидается солнечный день

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 268
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Сегодня столбик термометра поднимется до +24 градусов.

Скорость ветра 3,5 м/с.

Давление - 746 мм ртутного столба.

Осадков не обещают, но временами небо будут застилать облака.

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Лента комментариев
mrTJohn

А может, это просто инфляция?

...
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Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
10:12 сегодня
1 445
sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
20:01 20.08
3 1243
Василёк

убогое оформление может быть и можно списать на то, типа дети так придумали. Но вот щели в полу - это тоже часть задумки ?

...
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В Калужской области школьники сами спроектировали свой спортзал
19:32 20.08
1 606
Bungee

Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

...
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Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
15:09 20.08
3 1243
4еловек

Судя по фото, довольные работой автобусов на северном направлении сидят слишком далеко от ездящих на этих самых автобусах 😃

...
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Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
14:46 20.08
3 1243
4еловек

Восхитительно. А начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ не хочет за этим последить? или г-да из ГЖИ ?

...
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Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
14:44 20.08
12 13499
5588

Коммунальщики очень даже могли «случайно перепутать» минимальный тариф и поднять его, скажем, не до 21,77 для конкретного типа дома, а до 25 рублей – минималки для совсем другого типа дома.

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09:47 20.08
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Василёк

денисов - враг народа. а боевикам, судя по авганскому опыту, больше могли бы пандусы пригодиться (которых нет практически нигде)

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08:56 20.08
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Н.Влюбчивый

Городом и областью управляют бездельники, не желающие собирать налоги. На частном общественном транспорте по прежнему под тряпки прячут терминалы банковской оплаты.

...
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В Калуге в жилом доме срезали батареи и разрушили пролеты подъезда – жильцы в шоке
08:27 20.08
6 4862
Потрачено

Ты "Просто живешь, работаешь", а они рискуют жизнью и здоровьем. Или хочешь, чтобы солдаты НАТО здесь бесплатно парковались?

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Для участников СВО парковка в Калуге станет бесплатной
23:31 19.08
4 1563
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