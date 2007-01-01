Жителям Калужской области пообещали неделю субтропического тепла
Волна субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе.
С 26 августа по 1 сентября воздух может прогреться до +30 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Также синоптик отметил, что Россию накрыли аномальные ливни. Больше всего досталось Смоленской области.
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Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....