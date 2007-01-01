В Калужской области ожидается преимущественно солнечная погода
Ветер северо-восточный, со скоростью 4-6 м/с.
Атмосферное давление на уровне 760 мм ртутного столба.
По прогнозам осадков не предвидится, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Утром ожидается небольшая облачность, но к середине дня небо прояснится.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....