В Калужской области ожидается преимущественно солнечная погода

Температура воздуха составит около +25°C днём и +15°C ночью.

Ветер северо-восточный, со скоростью 4-6 м/с.

Атмосферное давление на уровне 760 мм ртутного столба.

По прогнозам осадков не предвидится, что создаст комфортные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Утром ожидается небольшая облачность, но к середине дня небо прояснится.