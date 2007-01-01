В Калуге прогнозируется комфортная летняя погода

В воскресенье, 18 августа в Калуге ожидается переменная облачность с короткими периодами солнечной погоды.

Температура воздуха днем составит около 25°C, а ночью опустится до 15°C.

Ветер юго-восточный, скорость 5-10 м/c, местами возможны порывы.

Атмосферное давление на уровне 750 мм рт. ст.

Может пройти кратковременный дождь, особенно во второй половине дня.

Влажность воздуха будет колебаться в пределах 60-70%.

Рекомендуется брать с собой зонт, однако в целом день обещает быть теплым и комфортным для прогулок.