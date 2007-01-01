В Калуге прогнозируется комфортная летняя погода
Температура воздуха днем составит около 25°C, а ночью опустится до 15°C.
Ветер юго-восточный, скорость 5-10 м/c, местами возможны порывы.
Атмосферное давление на уровне 750 мм рт. ст.
Может пройти кратковременный дождь, особенно во второй половине дня.
Влажность воздуха будет колебаться в пределах 60-70%.
Рекомендуется брать с собой зонт, однако в целом день обещает быть теплым и комфортным для прогулок.
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...