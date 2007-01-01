Погода в Калуге будет располагать к отдыху на природе

В субботу, 17 августа, в Калуге ожидается теплая и солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +15°C, а к полудню поднимется до +25°C. Ветер южный, скорость 4-6 м/с, что придаст воздухе приятную свежесть.

Облаков на небе будет немного, осадки не прогнозируются, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на природе. Атмосферное давление установится на уровне 760 мм рт. ст., что также будет способствовать хорошему самочувствию.

Вечером ожидается небольшое понижение температуры до +18°C.