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Погода в Калуге будет располагать к отдыху на природе

В субботу, 17 августа, в Калуге ожидается теплая и солнечная погода.
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Утром температура воздуха составит около +15°C, а к полудню поднимется до +25°C. Ветер южный, скорость 4-6 м/с, что придаст воздухе приятную свежесть.

Облаков на небе будет немного, осадки не прогнозируются, что создаст идеальные условия для прогулок и отдыха на природе. Атмосферное давление установится на уровне 760 мм рт. ст., что также будет способствовать хорошему самочувствию.

Вечером ожидается небольшое понижение температуры до +18°C.

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Лента комментариев
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И мои комменты, касательно закидонов Софьи, тоже часто не видели свет. Значит, не я один возмущён стилем повествования этого корреспондента...

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
19:09 16.08
14 3013
elisei

Спасибо за повышение кварплаты!А ремонт домов никто не делает,с 59 года дом..Надо ваши особняки забрать,а вас в эти дома на недельку

...
Благоустройство
В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
16:21 16.08
2 3727
Н.Влюбчивый

"В 2023 году, когда обрушился фасад, представители городской управы отказали жителям в расселении, сославшись на то, что дом этот не был вовремя признан аварийным."

...
Благоустройство
В Калуге начали рушить дом вместе с жильцами
14:51 16.08
2 3727
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Получился юридический ландшафт.😮

...
Общество
Калужанка освоила профессию мечты с помощью кадрового центра
14:16 16.08
3 1222
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это могло бы исключить назначение Антонову уголовного наказания. Вместо этого ему могли бы назначить принудительное лечение. Он нуждается в этом, он болен эпилепсией и об этом говорят объективные данные.

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Статьи, аналитика, репортажи
«У него есть тяжелые заболевания, которые ставят под вопрос его вменяемость»: адвокат сбившего 10 человек водителя пытался возобновить судебное следствие
14:14 16.08
1 1175
mrTJohn

Видать коментарии не читают при модерации :-))

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
14:12 16.08
2 1541
Турист

Слово "здание" в вашем сообщении лишнее. Эвакуация равносильно перемещению. В примере, указанном вами, завод = люди + оборудование, а совсем не здания.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:51 16.08
14 3013
harier

Что такое "полный ход" автомобиля? Откуда информация, что он был полным? А может быть он ехал на 3/4 от полного хода? ))

...
Происшествия
В Обнинске на трассе «М-3» автомобиль на полном ходу влетел в столб
10:24 16.08
1 998
mrTJohn

В ней погибли дав человека

...
Происшествия
Под Калугой в лобовой аварии погибли два человека
10:09 16.08
2 1541
mrTJohn

Надеюсь фото вымышленное, иначе под сомнением компетенция судьи, который

...
Криминал
В Боровске вора-тунеядца арестовали за отказ работать и скоро отправят в колонию
08:52 16.08
1 830
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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