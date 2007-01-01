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Погода

Теплый солнечный день обещают в Калужской области  

Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 219
Читайте KP40.RU:

В пятницу, 16 августа, в Калужской области будет солнечный и теплый день, обещают синоптики.

Утром еще прохладно - около +12, но днем разогреет до +25 градусов, небо ясное.

К вечеру температура составит около +18. Переменная облачность.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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11:17 15.08
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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
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10:57 15.08
7 2590
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
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10:26 15.08
1 1835
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 15.08
7 2590
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 15.08
7 2590
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 15.08
7 2590
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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