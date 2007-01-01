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Новость дня Погода

15 августа в Калуге будет теплым и приятным

В четверг в Калуге прогнозируется переменная облачность.
Софья Фирсова
06:00 сегодня
0 341
Читайте KP40.RU:

Утром температура воздуха составит около +18°C, к обеду прогреется до +24°C. Вечером возможно небольшое понижение температуры до +20°C.

Что касается осадков, то возможность кратковременного дождика маловероятна, но не исключена.

Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 5-7 м/с. Атмосферное давление: на уровне 748 мм рт. ст., будет комфортным для прогулок на свежем воздухе.

Так что ожидается приятный летний день, который можно провести на улице, наслаждаясь природой и хорошей погодой!

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Лента комментариев
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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Софья, Вы специально издеваетесь над читателями или такая грамотность?...😡

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shurup

А этого никто не обещал 😀

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