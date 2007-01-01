15 августа в Калуге будет теплым и приятным

В четверг в Калуге прогнозируется переменная облачность.

Утром температура воздуха составит около +18°C, к обеду прогреется до +24°C. Вечером возможно небольшое понижение температуры до +20°C.

Что касается осадков, то возможность кратковременного дождика маловероятна, но не исключена.

Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 5-7 м/с. Атмосферное давление: на уровне 748 мм рт. ст., будет комфортным для прогулок на свежем воздухе.

Так что ожидается приятный летний день, который можно провести на улице, наслаждаясь природой и хорошей погодой!